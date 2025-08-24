Кайл Уокер рассказал подробности перехода в «Бёрнли»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился причинами, по которым согласился на переход в «Бёрнли».

«Мой агент только что сказал, что «Бёрнли» заинтересован в моём переходе, и спросил: «Не глупо ли с моей стороны спрашивать тебя, хочешь ли ты туда перейти?» Я ответил: «Нет, определённо нет, я бы с удовольствием поговорил со Скоттом [главный тренер «Бернли» Скотт Паркер]», — приводит слова игрока The Telegraph.

За время выступлений в составе «Манчестер Сити» Уокер шесть раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Всего с командой он завоевал 13 трофеев.