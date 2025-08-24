Трансфер Зинченко в «Фенербахче» сорвался из-за поддержки игроком Израиля и угроз арабов

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко был близок к переходу в «Фенербахче», однако в итоге трансфер не состоялся из-за политического подтекста, сообщает турецкий FF TV в соцсети Х со ссылкой на журналиста Серкана Хамзаоглу.

По данным источника, стороны согласовали сделку почти на 100%, однако, трансфер не состоялся из-за политической позиции украинца, который ранее опубликовал пост в поддержку Израиля, что вызвало резкую критику со стороны определённых сообществ в Турции.

Руководство турецкого клуба было насторожено, а сам игрок, получив многочисленные сообщения с угрозами от арабов, также передумал менять клуб.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко за «Арсенал» ещё не играл.

