«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ

Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Комментарии

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на долгожданную победу клуба в матче РПЛ. Москвичи во вчерашнем матче 6-го тура обыграли в гостях «Рубин» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Спартак»: победа в Казани! Долгожданный успех в РПЛ — 2:0 с «Рубином». Солари и Мартинс. Набрали 8 очков» — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, на данный момент столичный клуб занимает в турнирной таблице РПЛ девятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков. Подопечные Деяна Станковича выиграли первый матч РПЛ после успеха 19 июля в игре с махачкалинским «Динамо» (1:0). С тех пор «красно-белые» в рамках чемпионата побед не добывали.

Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108

Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
