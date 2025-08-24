«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на долгожданную победу клуба в матче РПЛ. Москвичи во вчерашнем матче 6-го тура обыграли в гостях «Рубин» со счётом 2:0.

«Спартак»: победа в Казани! Долгожданный успех в РПЛ — 2:0 с «Рубином». Солари и Мартинс. Набрали 8 очков» — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, на данный момент столичный клуб занимает в турнирной таблице РПЛ девятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков. Подопечные Деяна Станковича выиграли первый матч РПЛ после успеха 19 июля в игре с махачкалинским «Динамо» (1:0). С тех пор «красно-белые» в рамках чемпионата побед не добывали.

