Микель Артета высказался о дебюте 15-летнего Макса Доумена за «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дебют молодого таланта Макса Доумена в АПЛ.

«Это то, что мы видим каждый день на тренировках, и я думаю, что мы только что получили информацию о том, как он справляется с определёнными ситуациями на тренировках, о том, как он чувствует себя в составе команды и после того, как его не взяли в Манчестер, как он выходит на замену и чувствует себя готовым. Но опять же, это большой комплимент и его семье. Я думаю, что этот парень обладает таким уровнем зрелости, стабильности и целеустремлённости, который очень сложно увидеть. И, конечно же, Перу, академии, всем тренерам и всем, кто был причастен к этому путешествию, потому что здесь есть парень, который ни секунды не сомневается. Он настолько уверен в том, что может выступить в 15 лет и добиться успеха, чего я никогда в жизни не видел. А для нас это радость, это эмоции и нечто большее, что делает нашу работу такой замечательной», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после двух стартовых туров АПЛ «Арсенал» лидирует в чемпионате, набрав шесть очков и не пропустив ни одного гола.