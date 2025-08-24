Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Микель Артета высказался о дебюте 15-летнего Макса Доумена за «Арсенал»

Микель Артета высказался о дебюте 15-летнего Макса Доумена за «Арсенал»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дебют молодого таланта Макса Доумена в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34'     2:0 Сака – 45+1'     3:0 Дьёкереш – 48'     4:0 Тимбер – 56'     5:0 Дьёкереш – 90+5'    

«Это то, что мы видим каждый день на тренировках, и я думаю, что мы только что получили информацию о том, как он справляется с определёнными ситуациями на тренировках, о том, как он чувствует себя в составе команды и после того, как его не взяли в Манчестер, как он выходит на замену и чувствует себя готовым. Но опять же, это большой комплимент и его семье. Я думаю, что этот парень обладает таким уровнем зрелости, стабильности и целеустремлённости, который очень сложно увидеть. И, конечно же, Перу, академии, всем тренерам и всем, кто был причастен к этому путешествию, потому что здесь есть парень, который ни секунды не сомневается. Он настолько уверен в том, что может выступить в 15 лет и добиться успеха, чего я никогда в жизни не видел. А для нас это радость, это эмоции и нечто большее, что делает нашу работу такой замечательной», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после двух стартовых туров АПЛ «Арсенал» лидирует в чемпионате, набрав шесть очков и не пропустив ни одного гола.

«Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0 во 2-м туре АПЛ, Дьёкереш оформил дубль
