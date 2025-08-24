Скидки
Мастантуоно может дебютировать в старте «Реала» в матче с «Овьедо»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции перед матчем с «Овьедо» ответил на вопросы о молодой аргентинской звезде Франко Мастантуоно.

— Есть ли шанс, что Мастантуоно выйдет в старте?
— Он хорошо проявил себя, внёс позитивную энергию и оставил хорошее впечатление. Как и у других, у него есть шанс сыграть.

— Мастантуоно больше атакующий игрок?
— Он универсален. Может сыграть и в полузащите, и ближе к атаке. В «Ривер Плейт» он часто действовал как «десятка». Хорошо взаимодействует с партнёрами.

— Как повлияет возвращение Беллингема на Мастантуоно?
— Все должны работать как команда. Никто не будет играть все 90 минут во всех матчах, у каждого своя роль, — приводит слова Хаби Алонсо пресс-служба мадридского «Реала».

Контракт молодого аргентинца рассчитан до лета 2031 года, его стоимость оценивается в € 30 млн.

