Дебютный гол Мюллера в МЛС принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Сент-Луисом»
«Ванкувер Уайткэпс» обыграл «Сент‑Луис Сити» в матче регулярного сезона МЛС. Игра проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
США — Major League Soccer . МЛС
24 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
0:1 Лёвен – 14' 1:1 Уайт – 45+4' 1:2 Де Мелло – 73' 2:2 Риос – 79' 3:2 Мюллер – 90+14'
В составе гостей голами в сегодняшнем матче отметились Эдуард Лёвен и Жоау Клаусс Де Мелло. У хозяев отличились Брайан Уайт (с пенальти), Даниэль Риос, а также звёздный новичок Томас Мюллер, отличившийся на 90+14-й минуте матча также с пенальти. Гол немца принёс хозяевам победу.
Соглашение Мюллера с «Ванкувером» рассчитано до конца сезона-2025 с опцией продления ещё на один год.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ванкувер» занимает третье место (49 очков). У лидирующего «Сан-Диего» — 52 очка.
