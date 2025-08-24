Дебютный гол Мюллера в МЛС принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Сент-Луисом»

«Ванкувер Уайткэпс» обыграл «Сент‑Луис Сити» в матче регулярного сезона МЛС. Игра проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе гостей голами в сегодняшнем матче отметились Эдуард Лёвен и Жоау Клаусс Де Мелло. У хозяев отличились Брайан Уайт (с пенальти), Даниэль Риос, а также звёздный новичок Томас Мюллер, отличившийся на 90+14-й минуте матча также с пенальти. Гол немца принёс хозяевам победу.

Соглашение Мюллера с «Ванкувером» рассчитано до конца сезона-2025 с опцией продления ещё на один год.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ванкувер» занимает третье место (49 очков). У лидирующего «Сан-Диего» — 52 очка.