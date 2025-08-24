Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Форвард «Баварии» Кейн прокомментировал своё недавнее заявление о малочисленности команды

Форвард «Баварии» Кейн прокомментировал своё недавнее заявление о малочисленности команды
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался по поводу своего недавнего заявления о малочисленности команды.

«Мы, игроки, можем контролировать только то, что происходит на поле. За пределами поля много разговоров — «Бавария» — крупнейший клуб Германии и один из крупнейших в Европе, так что это нормально. Я говорил после последней игры, теперь давайте подождём и посмотрим, что будет. В конечном счёте мы, игроки, должны показать себя на поле», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии».

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

