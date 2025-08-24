«Краснодар» отказался продавать Тормену в «Васко да Гама» — источник

Действующий чемпион России «Краснодар» отклонил трансферное предложение бразильского клуба «Васко да Гама» по центральному защитнику Витору Тормене, сообщает журналист Вене Касагранде в своих соцсетях.

Южане сообщили представителям «Васко», что не собираются расставаться с футболистом в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Виктор Тормена провёл за «Краснодар» пять матчей в РПЛ, отметившись одной результативной передачей. 29-летнего игрока портал Transfermarkt оценивает в € 7 млн. «Краснодар» в 2023 году купил бразильского защитника из португальской «Браги» за € 3 млн.

