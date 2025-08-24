Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» отказался продавать Тормену в «Васко да Гама» — источник

«Краснодар» отказался продавать Тормену в «Васко да Гама» — источник
Комментарии

Действующий чемпион России «Краснодар» отклонил трансферное предложение бразильского клуба «Васко да Гама» по центральному защитнику Витору Тормене, сообщает журналист Вене Касагранде в своих соцсетях.

Южане сообщили представителям «Васко», что не собираются расставаться с футболистом в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Виктор Тормена провёл за «Краснодар» пять матчей в РПЛ, отметившись одной результативной передачей. 29-летнего игрока портал Transfermarkt оценивает в € 7 млн. «Краснодар» в 2023 году купил бразильского защитника из португальской «Браги» за € 3 млн.

Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

Материалы по теме
ЦСКА мстит, а «Краснодар» ведёт себя по-чемпионски: экспресс на РПЛ
ЦСКА мстит, а «Краснодар» ведёт себя по-чемпионски: экспресс на РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android