Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

В «Динамо» ответили, кто представлял интересы Миранчука в сделке по переходу из «Сьона»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился подробностями перехода полузащитника Антона Миранчука.

«Представителем Антона Миранчука в сделке по переходу в «Динамо» был Михаил Прокопец. С Владимиром Кузьмичёвым мы на эту тему не общались, не было ни одной коммуникации. Нам всегда было удивительно читать его интервью», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Антон Миранчук перебрался в московское «Динамо» из швейцарского «Сьона». Вчерашнюю встречу с «Пари НН» россиянин начал на скамейке запасных, а на поле появился на 71-й минуте. Москвичи выиграли матч со счётом 3:0.

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

Антон Миранчук вернулся в Россию. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?
Антон Миранчук вернулся в Россию. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?
