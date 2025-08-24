Хавбек «Ростова» Миронов: игроки «Локомотива» подумали, что уже выиграли, и отпустили игру

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов отреагировал на результат матча с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ.

«Если считать, что мы играли против лидера РПЛ, довольны ничьей на выезде. Но думаю, что во втором тайме мы могли забить больше мячей на один, чем «Локомотив». Однако мы пропустили третий гол и, к сожалению, ничья.

Во втором тайме «Ростов» начал играть в свой футбол и контролировать мяч, а «Локомотив» садился. Мне показалось, что железнодорожники отпустили игру. Они подумали, что уже выиграли и чуть подсели, поэтому нам стало легче. Не скажу, что мы в первом тайме провалились — там тоже были моменты. Просто что-то не получилось. Уже после перерыва мы успокоились — нам нечего было терять, мы начали играть в свой футбол», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч закончился со счётом 3:3. Гости уступали 2:3 до 90+8 минуты, когда Роналдо отметился голом и спас свой клуб от поражения.

