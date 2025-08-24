Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ростова» Миронов: игроки «Локомотива» подумали, что уже выиграли, и отпустили игру

Хавбек «Ростова» Миронов: игроки «Локомотива» подумали, что уже выиграли, и отпустили игру
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов отреагировал на результат матча с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Если считать, что мы играли против лидера РПЛ, довольны ничьей на выезде. Но думаю, что во втором тайме мы могли забить больше мячей на один, чем «Локомотив». Однако мы пропустили третий гол и, к сожалению, ничья.

Во втором тайме «Ростов» начал играть в свой футбол и контролировать мяч, а «Локомотив» садился. Мне показалось, что железнодорожники отпустили игру. Они подумали, что уже выиграли и чуть подсели, поэтому нам стало легче. Не скажу, что мы в первом тайме провалились — там тоже были моменты. Просто что-то не получилось. Уже после перерыва мы успокоились — нам нечего было терять, мы начали играть в свой футбол», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч закончился со счётом 3:3. Гости уступали 2:3 до 90+8 минуты, когда Роналдо отметился голом и спас свой клуб от поражения.

