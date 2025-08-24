Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин забил первый гол за «Лос-Анджелес» в МЛС

Сон Хын Мин забил первый гол за «Лос-Анджелес» в МЛС
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин отметился первым голом в МЛС в матче с «Далласом» (1:1). Всего за три игры сезона на его счету два результативных действия — гол и голевая передача.

США — Major League Soccer . МЛС
24 августа 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас
Даллас
Окончен
1 : 1
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
0:1 Мин – 6'     1:1 Фаррингтон – 13'    

После 29 туров «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в Западной конференции МЛС, имея в активе 41 очко.

Напомним, 33-летний южнокореец перешёл в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» в начале августа за $ 26 млн. Ранее он выступал за «Сеул», «Гамбург» и «Байер», а с 2015 года защищал цвета лондонского клуба. За «шпор» Сон провёл 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу, став победителем Лиги Европы сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Стоимость билетов на матч МЛС с участием Сон Хын Мина выросла в 8 раз — The Korea Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android