Сон Хын Мин забил первый гол за «Лос-Анджелес» в МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин отметился первым голом в МЛС в матче с «Далласом» (1:1). Всего за три игры сезона на его счету два результативных действия — гол и голевая передача.

После 29 туров «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в Западной конференции МЛС, имея в активе 41 очко.

Напомним, 33-летний южнокореец перешёл в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» в начале августа за $ 26 млн. Ранее он выступал за «Сеул», «Гамбург» и «Байер», а с 2015 года защищал цвета лондонского клуба. За «шпор» Сон провёл 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу, став победителем Лиги Европы сезона-2024/2025.