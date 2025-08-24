Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: не ожидал, что Миранчук сразу же выйдет на поле

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал выход Антона Миранчука в матче 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«Контракт с Антоном Миранчуком был подписан в пятницу, это могло быть заметно по нашим социальным сетям. Заявили Антона для участия в РПЛ уже в день матча с «Пари НН». Миранчук провёл одну тренировку с командой, и я не ожидал, что он сразу выйдет на поле. Но это решение тренерского штаба. Мне показалось, что Антон сыграл интересно и креативно. Жаль, что отменили гол, на который он отдавал передачу», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Антон Миранчук перешёл в московское «Динамо» из швейцарского «Сьона». Встречу с «Пари НН» он начал на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.

