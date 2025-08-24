Гендиректор «Динамо» Пивоваров: не ожидал, что Миранчук сразу же выйдет на поле

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал выход Антона Миранчука в матче 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Контракт с Антоном Миранчуком был подписан в пятницу, это могло быть заметно по нашим социальным сетям. Заявили Антона для участия в РПЛ уже в день матча с «Пари НН». Миранчук провёл одну тренировку с командой, и я не ожидал, что он сразу выйдет на поле. Но это решение тренерского штаба. Мне показалось, что Антон сыграл интересно и креативно. Жаль, что отменили гол, на который он отдавал передачу», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Антон Миранчук перешёл в московское «Динамо» из швейцарского «Сьона». Встречу с «Пари НН» он начал на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.