Ферран Торрес сообщил, что Флик сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Леванте»
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес ответил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик сказал футболистам в перерыве матча 2-го тура испанской Примеры с «Леванте» (2:3). После первого тайма сине-гранатовые уступали со счётом 0:2.
Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Ромеро – 15' 2:0 Моралес – 45+7' 2:1 Педри – 49' 2:2 Ф. Торрес – 52' 2:3 Эльхесабаль – 90+1'
«Он подсказал нам пару тактических нюансов, потому что мы были не в лучшем положении, но что наиболее важно, сказал, что мы должны проявить характер, победный ген. Команда выступила хорошо и была эффективна», — приводит слова Торреса Movistar.
В игре с «Леванте» Торрес отметился голом, который он забил на 52-й минуте. После двух матчей испанской Примеры «Барселона» набрала шесть очков.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
