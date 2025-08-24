Ферран Торрес сообщил, что Флик сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Леванте»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес ответил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик сказал футболистам в перерыве матча 2-го тура испанской Примеры с «Леванте» (2:3). После первого тайма сине-гранатовые уступали со счётом 0:2.

«Он подсказал нам пару тактических нюансов, потому что мы были не в лучшем положении, но что наиболее важно, сказал, что мы должны проявить характер, победный ген. Команда выступила хорошо и была эффективна», — приводит слова Торреса Movistar.

В игре с «Леванте» Торрес отметился голом, который он забил на 52-й минуте. После двух матчей испанской Примеры «Барселона» набрала шесть очков.

