Тимур Сулейманов: вижу стадион «Локомотива» — ощущение, будто приехал домой

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, перешедший в это межсезонье из московского «Локомотива», поделился эмоциями от матча со своим бывшим клубом, который прошёл вчера, 23 августа, в рамках 6-го тура Мир РПЛ. В этой игре форвард отметился голом.

«Испытал очень сильные чувства от возвращения на стадион. Ехал сюда на автобусе, смотрю и вижу стадион — ощущение, что я сейчас выйду и приехал домой с игроками «Локомотива». К сожалению, автобус белый, а они — зелёные.

Мне приятно, что меня так встретили болельщики: с аплодисментами, фамилией и именем. Спасибо им большое! Мне ещё баннер подарили. Я как будто домой приехал, ностальгические чувства», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Ростов» 25-летний Сулейманов провёл уже шесть матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил два мяча.