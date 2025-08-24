Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Тимур Сулейманов: вижу стадион «Локомотива» — ощущение, будто приехал домой

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, перешедший в это межсезонье из московского «Локомотива», поделился эмоциями от матча со своим бывшим клубом, который прошёл вчера, 23 августа, в рамках 6-го тура Мир РПЛ. В этой игре форвард отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Испытал очень сильные чувства от возвращения на стадион. Ехал сюда на автобусе, смотрю и вижу стадион — ощущение, что я сейчас выйду и приехал домой с игроками «Локомотива». К сожалению, автобус белый, а они — зелёные.

Мне приятно, что меня так встретили болельщики: с аплодисментами, фамилией и именем. Спасибо им большое! Мне ещё баннер подарили. Я как будто домой приехал, ностальгические чувства», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Ростов» 25-летний Сулейманов провёл уже шесть матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил два мяча.

Сулейманов — о мяче в ворота «Локо»: когда забивал гол, на душе не было радости
