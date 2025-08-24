Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 24 августа

Сегодня, 24 августа, состоятся три матча в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 24 августа (время московское):

15:00. «Крылья Советов» — «Краснодар»;

17:30. ЦСКА — «Акрон»;

20:00. «Сочи» — «Балтика».

После шести матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 14 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками после пяти встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти играх. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (3).

Самые титулованные футбольные клубы России: