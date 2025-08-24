Игрок «Спартака» Дмитриев прокомментировал победу над «Рубином»

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о победе своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«Мне кажется, что с «Рубином» мы сыграли хорошо: что в атаке, что в обороне. Старались перекрывать зоны и не давать разбегаться «Рубину». Хорошо выходили из обороны», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, у команды восемь очков. В своём следующем матче «Спартак» дома сыграет с «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России 26 августа.