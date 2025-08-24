Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 24 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 24 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоятся три матча в рамках 6-го тура PARI Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Первая лига, 6-й тур, 24 августа:

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома;
18:00. «Факел» — «Нефтехимик»;
19:00. «Чайка» — «Арсенал» Тула.

На данный момент после первых матчей 6-го тура, состоявшихся вчера, 23 августа, возглавляет турнирную таблицу чемпионата воронежский «Факел», на счету которого 15 очков из 15 возможных. Второе место занимает «КАМАЗ», набравший 13 очков после шести игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Урал» и «Челябинск», на счету которых по 12 очков. Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который сумел набрать лишь два очка за шесть игр.

