Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Краснодар: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре самарская команда уступила «Ахмату» (1:3), а «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Трудный выезд «Краснодара» в Самару, Дзюба против ЦСКА. Эффектное закрытие тура РПЛ! LIVE
Live
Трудный выезд «Краснодара» в Самару, Дзюба против ЦСКА. Эффектное закрытие тура РПЛ! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android