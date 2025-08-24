Киммих оценил игру Гнабри в матче 1-го тура Бундеслиги с «Лейпцигом»
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высоко оценил выступление вингера Сержа Гнабри в 1-м туре Бундеслиги против «Лейпцига» (6:0). Матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия).
Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27' 2:0 Диас – 32' 3:0 Олисе – 42' 4:0 Кейн – 64' 5:0 Кейн – 74' 6:0 Кейн – 78'
«Когда мы зашли в раздевалку в перерыве, я уже сказал ему, что он играет исключительно хорошо. Он принимал невероятно верные решения и был очень динамичен. Это была выдающаяся игра», — приводит слова Йозуа Киммиха пресс-служба клуба.
В следующем матче «Бавария» сыграет с «Вееном» на выезде 27 августа в рамках первого раунда Кубка Германии, а во 2-м туре Бундеслиги мюнхенцы встретятся с «Аугсбургом» 30 августа.
