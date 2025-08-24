Киммих оценил игру Гнабри в матче 1-го тура Бундеслиги с «Лейпцигом»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высоко оценил выступление вингера Сержа Гнабри в 1-м туре Бундеслиги против «Лейпцига» (6:0). Матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия).

«Когда мы зашли в раздевалку в перерыве, я уже сказал ему, что он играет исключительно хорошо. Он принимал невероятно верные решения и был очень динамичен. Это была выдающаяся игра», — приводит слова Йозуа Киммиха пресс-служба клуба.

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Вееном» на выезде 27 августа в рамках первого раунда Кубка Германии, а во 2-м туре Бундеслиги мюнхенцы встретятся с «Аугсбургом» 30 августа.