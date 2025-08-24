ЦСКА — «Акрон»: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре ЦСКА победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Акрон» уступил «Оренбургу» (1:2).

Самые титулованные футбольные клубы России: