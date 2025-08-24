«Челябинск» подписал контракт с 18-летним ивуарийским полузащитником

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футбольный клуб «Челябинск», являющийся в этом сезоне новичком PARI Первой лиги, пополнил свой состав 18-летним ивуарийским хавбеком Баба Н’Диайе. Об этом сообщает пресс-служба уральской команды.

Сообщается, что стороны подписали трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне молодой африканец защищал цвета болгарского «Ботев-Пловдив». Он является воспитанником футбольной академии «Виста», располагающейся в Геленджике. Примечательно, что ранее футболистом интересовался «Краснодар».

Игрок был представлен болельщикам «Челябинска» вчера, 23 августа, перед домашним матчем с саратовским «Соколом», завершившимся победой уральцев со счётом 3:1.

Фото: Пресс-служба «Челябинска»

Напомним, после первых шести матчей нынешнего сезона «Челябинск» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги с 12 очками.