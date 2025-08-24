Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим высказался о целях «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим высказался о целях «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о стратегических планах клуба.

«Думаю, все знают, что у нас есть цель – не на этот сезон, а на ближайшие три года: выиграть АПЛ. Мы будем следовать этим шагам, чтобы достичь цели. Но в этом клубе всё меняется каждую неделю, мы должны быть готовы к этому, не обращать внимания на шум, выполнять работу и стараться выигрывать матчи», — приводит слова португальского тренера пресс-служба манкунианского клуба.

Напомним, в 1-м туре нового сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил на своём поле лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:1.

