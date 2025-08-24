«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ начнётся в 15:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре самарская команда уступила «Ахмату» (1:3), а «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: