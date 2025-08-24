Тренер «Милана» Аллегри высказался о поражении от «Кремонезе» в матче Серии А

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:2).

«Если судить по игре, то у нас было очень мало ударов в створ. Разница в интенсивности атак и интенсивности защиты. Мы пропустили несколько голов, которых можно было избежать. Это только 1-й тур, у нас будет время поработать.

Сейчас бессмысленно оценивать состав. Пока что мы работаем хорошо. Дело не в отсутствии того или иного игрока. В итальянской лиге есть сильные команды, такие как «Кремонезе», которые заслужили победу. Мы допустили эти две ошибки, которые стоили нам поражения. Нам не хватило решимости, когда мы владели мячом», — приводит слова Аллегри calciomercato.com со ссылкой на DAZN.