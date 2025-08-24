Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Тренер «Милана» Аллегри высказался о поражении от «Кремонезе» в матче Серии А

Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:2).

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Кремонезе
Кремона
0:1 Баскиротто – 28'     1:1 Павлович – 45+1'     1:2 Бонаццоли – 61'    

«Если судить по игре, то у нас было очень мало ударов в створ. Разница в интенсивности атак и интенсивности защиты. Мы пропустили несколько голов, которых можно было избежать. Это только 1-й тур, у нас будет время поработать.

Сейчас бессмысленно оценивать состав. Пока что мы работаем хорошо. Дело не в отсутствии того или иного игрока. В итальянской лиге есть сильные команды, такие как «Кремонезе», которые заслужили победу. Мы допустили эти две ошибки, которые стоили нам поражения. Нам не хватило решимости, когда мы владели мячом», — приводит слова Аллегри calciomercato.com со ссылкой на DAZN.

