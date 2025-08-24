Флик высказался о камбэке «Барселоны» в матче с «Леванте»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о матче 2-го тура испанской Примеры с «Леванте» (2:3), в котором его команда победила, уступая со счётом 0:2 после первого тайма.

«Леванте» сегодня очень хорошо защищался, при этом у них очень быстрые игроки. Мы должны действовать лучше и не допускать так много ошибок. У них всё было хорошо в первом тайме. Наша команда изменилась во втором тайме и стала лучше. Мы боролись до конца, чтобы набрать три очка», — приводит слова Флика AS.

После двух матчей испанской Примеры «Барселона» набрала шесть очков. В следующем туре команда немецкого специалиста встретится с «Райо Вальекано» (31 августа).

