В «Динамо» высказались о готовности команды к отъезду Карпина в сборную России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров уверен, что частые отъезды главного тренера команды Валерия Карпина в сборную России, где он занимает аналогичный пост, не станут проблемой для бело-голубых.
— Как устранять главную трудность «Динамо» на старте — понимание требований Карпина, если он довольно часто будет уезжать в сборную?
— У нас есть тренерский штаб, его помощники. В чём проблема? Пауза на сборные есть у всех команд, у многих уезжают ведущие футболисты.
— Но не главный тренер.
— Мы шли на это, когда подписывали контракт с главным тренером сборной России. Понимали, что такая ситуация возможна. Если вы видите в этом риск, то мы это понимали и принимали, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В «Динамо» специалист пришёл перед началом нынешнего сезона.