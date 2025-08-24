Скидки
В «Динамо» высказались о готовности команды к отъезду Карпина в сборную России

В «Динамо» высказались о готовности команды к отъезду Карпина в сборную России
Аудио-версия:
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров уверен, что частые отъезды главного тренера команды Валерия Карпина в сборную России, где он занимает аналогичный пост, не станут проблемой для бело-голубых.

— Как устранять главную трудность «Динамо» на старте — понимание требований Карпина, если он довольно часто будет уезжать в сборную?
— У нас есть тренерский штаб, его помощники. В чём проблема? Пауза на сборные есть у всех команд, у многих уезжают ведущие футболисты.

— Но не главный тренер.
— Мы шли на это, когда подписывали контракт с главным тренером сборной России. Понимали, что такая ситуация возможна. Если вы видите в этом риск, то мы это понимали и принимали, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В «Динамо» специалист пришёл перед началом нынешнего сезона.

