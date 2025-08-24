Дмитрий Кириченко: «Ростов» ждут непростые времена — борьба за выживание

Бывший футболист «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне. После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги донской клуб набрал четыре очка и занимает 14-е место.

— Основной фактор — уход ведущих футболистов. Из линии обороны ушёл Осипенко, из полузащиты — Глебов — это лучшие игроки «Ростова». Сейчас эти потери до конца не восполнены. Также не все игроки здоровы. Мохеби только восстановился, Сако много пропускал. Надо отметить, что в обороне молодые ребята. Взять игру с «Рубином» — не могу сказать, что они сильно переиграли «Ростов». Клуб ждут непростые времена.

— На что может претендовать «Ростов» в нынешнем сезоне?

— «Ростов» ждёт борьба за выживание. Только это, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

