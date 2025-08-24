Кириченко: не вижу причин, почему ЦСКА не должно быть в когорте претендентов на золото

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что красно-синие входят в число претендентов на выигрыш Мир Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. После пяти матчей РПЛ армейцы набрали 11 очков и занимают третье место.

— В нынешнем сезоне борьба за чемпионство для ЦСКА более реальна, чем в предыдущие годы?

— Более реальна. Надо сказать, что «Зенит» находится не в лучшем состоянии. ЦСКА заслуживает высочайшей оценки. Очевидно, что не всегда будет всё так складываться, но стоит с оптимизмом смотреть на армейцев. Несмотря на молодость, команда окрепла. Не вижу причин, почему ЦСКА не должно быть в когорте претендентов на золото, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

