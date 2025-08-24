Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Сегодня
Кириченко: не вижу причин, почему ЦСКА не должно быть в когорте претендентов на золото

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что красно-синие входят в число претендентов на выигрыш Мир Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. После пяти матчей РПЛ армейцы набрали 11 очков и занимают третье место.

— В нынешнем сезоне борьба за чемпионство для ЦСКА более реальна, чем в предыдущие годы?
— Более реальна. Надо сказать, что «Зенит» находится не в лучшем состоянии. ЦСКА заслуживает высочайшей оценки. Очевидно, что не всегда будет всё так складываться, но стоит с оптимизмом смотреть на армейцев. Несмотря на молодость, команда окрепла. Не вижу причин, почему ЦСКА не должно быть в когорте претендентов на золото, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«ЦСКА будет бороться за золото, а «Ростов» — за выживание». Кириченко — о бывших клубах
Эксклюзив
«ЦСКА будет бороться за золото, а «Ростов» — за выживание». Кириченко — о бывших клубах

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

