Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Здесь я главный». Луис Энрике — о критике выбора пенальтиста в матче с «Анже»

«Здесь я главный». Луис Энрике — о критике выбора пенальтиста в матче с «Анже»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о незабитом пенальти своим нападающим Усманом Дембеле в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0). Этот эпизод вызвал бурную реакцию со стороны фанатов парижан, которые считали, что к мячу должен был подойти Витинья.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Руис – 50'    

«Не волнуйтесь, здесь я главный. Я могу выбирать любого игрока.

Останется ли Дембеле пенальтистом? У нас много игроков, способных пробить пенальти, и мы без проблем с этим разберёмся», — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.

В двух первых турах нового сезона Лиги 1 «ПСЖ» одержал две победы, и обе со счётом 1:0. Также 13 августа парижане в драматичном матче обыграли английский «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен.) в рамках Суперкубка УЕФА.

Материалы по теме
Луис Энрике: конфликт Сафонова и Забарного? Матвей и Илья вне политической полемики
Материалы по теме
Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня
Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android