«Здесь я главный». Луис Энрике — о критике выбора пенальтиста в матче с «Анже»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о незабитом пенальти своим нападающим Усманом Дембеле в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0). Этот эпизод вызвал бурную реакцию со стороны фанатов парижан, которые считали, что к мячу должен был подойти Витинья.

«Не волнуйтесь, здесь я главный. Я могу выбирать любого игрока.

Останется ли Дембеле пенальтистом? У нас много игроков, способных пробить пенальти, и мы без проблем с этим разберёмся», — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.

В двух первых турах нового сезона Лиги 1 «ПСЖ» одержал две победы, и обе со счётом 1:0. Также 13 августа парижане в драматичном матче обыграли английский «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен.) в рамках Суперкубка УЕФА.