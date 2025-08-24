Главный тренер «Текстильщика» Кириченко: инфраструктура Второй лиги слабая

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Кириченко поделился мнением касательно инфраструктуры Второй лиги.

«Инфраструктура Второй лиги слабая. Здесь российскому футболу надо прибавлять. Понятно, что это зависит от финансов, а с ними всё не так хорошо в провинциальных командах. Материальное положение клубов оставляет желать лучшего. Хотя у нас в Иванове один из лучших стадионов. Есть большая трибуна. Неспроста наш город был выбран для трансляции по ТВ кубкового матча. Но и нам есть куда расти», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент команда из Иванова располагается на четвёртом месте LEON Второй лиги «А» дивизиона «Золото».