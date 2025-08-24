Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» назвали принцип, которым руководствуются при подборе футболистов

В «Динамо» назвали принцип, которым руководствуются при подборе футболистов
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о новых приобретениях бело-голубых. Недавно московский клуб подписал защитников Бактиёра Зайнутдинова и Рубенса, а также полузащитника Антона Миранчука.

«Оптимальные ли эти приобретения или нет, покажет их игра в ходе сезона и командный результат. Но это опытные футболисты, игроки своих национальных команд, они не легионеры. Их хорошо знает тренерский штаб, и этот наш выбор как минимум является осознанным», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».

После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало восемь очков и занимает восьмое место.

Материалы по теме
В «Динамо» высказались о готовности команды к отъезду Карпина в сборную России

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android