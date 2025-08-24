В «Динамо» назвали принцип, которым руководствуются при подборе футболистов

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о новых приобретениях бело-голубых. Недавно московский клуб подписал защитников Бактиёра Зайнутдинова и Рубенса, а также полузащитника Антона Миранчука.

«Оптимальные ли эти приобретения или нет, покажет их игра в ходе сезона и командный результат. Но это опытные футболисты, игроки своих национальных команд, они не легионеры. Их хорошо знает тренерский штаб, и этот наш выбор как минимум является осознанным», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».

После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало восемь очков и занимает восьмое место.

