ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Сулейманов: результат матча с «Локомотивом» для нас со знаком плюс

Игрок «Ростова» Сулейманов: результат матча с «Локомотивом» для нас со знаком плюс
Комментарии

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал результативную ничью в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Так как мы забили на 98-й минуте, результат матча с «Локомотивом» для нас со знаком плюс. Тем более игра была на выезде, а «Локомотив» идёт на первом месте», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Ростов» 25-летний Сулейманов провёл на данный момент шесть матчей в нынешнем сезоне РПЛ и забил два мяча. Ростовчане располагаются на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, у команды четыре очка.

