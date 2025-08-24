Игрок «Ростова» Сулейманов: результат матча с «Локомотивом» для нас со знаком плюс
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал результативную ничью в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:3).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20' 2:1 Мохеби – 57' 2:2 Сулейманов – 65' 3:2 Сильянов – 82' 3:3 Роналдо – 90+8'
«Так как мы забили на 98-й минуте, результат матча с «Локомотивом» для нас со знаком плюс. Тем более игра была на выезде, а «Локомотив» идёт на первом месте», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За «Ростов» 25-летний Сулейманов провёл на данный момент шесть матчей в нынешнем сезоне РПЛ и забил два мяча. Ростовчане располагаются на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, у команды четыре очка.
