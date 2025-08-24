«Неприятно заканчивать так». Игрок «Локомотива» Рамирес высказался о ничьей с «Ростовом»
Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес поделился мнением о матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:3). После первого тайма железнодорожники вели со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20' 2:1 Мохеби – 57' 2:2 Сулейманов – 65' 3:2 Сильянов – 82' 3:3 Роналдо – 90+8'
«Был тяжёлый матч. Неприятно заканчивать так, ведь мы вели 2:0, а сыграли 3:3. Нам надо подумать над ошибками, чтобы в следующем матче победить», – приводит слова Рамиреса Metaratings.
Рамирес вышел на поле сразу после перерыва.
После шести матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 14 очков и на текущий момент занимает первое место. «Ростов» заработал четыре очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке.
