«Неприятно заканчивать так». Игрок «Локомотива» Рамирес высказался о ничьей с «Ростовом»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес поделился мнением о матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:3). После первого тайма железнодорожники вели со счётом 2:0.

«Был тяжёлый матч. Неприятно заканчивать так, ведь мы вели 2:0, а сыграли 3:3. Нам надо подумать над ошибками, чтобы в следующем матче победить», – приводит слова Рамиреса Metaratings.

Рамирес вышел на поле сразу после перерыва.

После шести матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 14 очков и на текущий момент занимает первое место. «Ростов» заработал четыре очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке.

