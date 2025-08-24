Видеообзор сверхрезультативного матча «Локомотива» с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ

Вчера, 23 августа, московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3) в домашнем матче 6-го тура Мир РПЛ. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Напомним, в этой встрече ростовчане отыгрались с 0:2, после чего пропустили третий мяч, однако смогли уйти от поражения на восьмой компенсированной минуте. Отметим, что один гол в составе гостей забил экс-футболист «Локомотива» Тимур Сулейманов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи:

Видео доступно в социальных сетях «Локомотива». Права на него принадлежат РФС.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 14 очками, однако у ближайших преследователей «Краснодара» и ЦСКА на одну игру меньше. «Ростов» располагается на 14-м месте в зоне стыковых матчей, набрав лишь четыре очка после шести встреч.