ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор сверхрезультативного матча «Локомотива» с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Вчера, 23 августа, московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3) в домашнем матче 6-го тура Мир РПЛ. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

Напомним, в этой встрече ростовчане отыгрались с 0:2, после чего пропустили третий мяч, однако смогли уйти от поражения на восьмой компенсированной минуте. Отметим, что один гол в составе гостей забил экс-футболист «Локомотива» Тимур Сулейманов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи:

Видео доступно в социальных сетях «Локомотива». Права на него принадлежат РФС.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 14 очками, однако у ближайших преследователей «Краснодара» и ЦСКА на одну игру меньше. «Ростов» располагается на 14-м месте в зоне стыковых матчей, набрав лишь четыре очка после шести встреч.

