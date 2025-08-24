Кириченко: могу посмотреть кучу мотивационных роликов, но есть реальность — я в Иванове

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о своих целях в профессиональной карьере.

— Какие цели ставите перед собой как тренер?

— Я работаю сейчас в Иванове, а как будет дальше, одному богу известно. Я отдаю всего себя команде. Где-то получается лучше, где-то хуже. Главное, что тренер должен работать. Вторая лига — значит, Вторая лига. Я просто хочу заниматься делом.

— Но наверняка есть цель тренировать в РПЛ.

— Я могу посмотреть и послушать кучу мотивационных роликов, но есть реальность. Сейчас я работаю в «Текстильщике» и должен отдавать всего себя здесь, что я и делаю. Думаю, всё будет нормально, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.