Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кириченко: могу посмотреть кучу мотивационных роликов, но есть реальность — я в Иванове

Кириченко: могу посмотреть кучу мотивационных роликов, но есть реальность — я в Иванове
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о своих целях в профессиональной карьере.

— Какие цели ставите перед собой как тренер?
— Я работаю сейчас в Иванове, а как будет дальше, одному богу известно. Я отдаю всего себя команде. Где-то получается лучше, где-то хуже. Главное, что тренер должен работать. Вторая лига — значит, Вторая лига. Я просто хочу заниматься делом.

— Но наверняка есть цель тренировать в РПЛ.
— Я могу посмотреть и послушать кучу мотивационных роликов, но есть реальность. Сейчас я работаю в «Текстильщике» и должен отдавать всего себя здесь, что я и делаю. Думаю, всё будет нормально, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кириченко: не вижу причин, почему ЦСКА не должно быть в когорте претендентов на золото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android