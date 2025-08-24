Скидки
21:45 Мск
Джавад считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче с «Зенитом»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннежад считает ошибочным назначение пенальти в ворота его команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (4:0). На 29-й минуте 11-метровый удар реализовал нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«По моему мнению, там не было пенальти. Но я не хочу комментировать действия судей относительно этого эпизода», — сказал Джавад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После шести матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и занимает 13-е место. В следующем туре команда Хасанби Биджиева сыграет с московским «Динамо» (31 августа).

