Джавад считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче с «Зенитом»
Поделиться
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннежад считает ошибочным назначение пенальти в ворота его команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (4:0). На 29-й минуте 11-метровый удар реализовал нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«По моему мнению, там не было пенальти. Но я не хочу комментировать действия судей относительно этого эпизода», — сказал Джавад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
После шести матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и занимает 13-е место. В следующем туре команда Хасанби Биджиева сыграет с московским «Динамо» (31 августа).
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 24 августа 2025
-
11:55
-
11:47
-
11:44
-
11:39
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
11:12
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:46
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:26
-
10:21
-
10:20
-
10:13
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30