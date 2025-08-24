Скидки
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 18:30

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ начнётся в 18:30
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» из Лондона и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон), в качестве главного арбитра матча выступит Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
В 1-м туре предыдущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы переиграли лондонцев со счётом 1:0, в 23-м туре команды сыграли с таким же счётом, а в 1/8 финала Кубка страны сильнее оказались «дачники»: основное время той встречи завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти победу одержала столичная команда — 4:3.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
