Доннарумма согласовал контракт с «Сити», клуб сможет купить его дешевле € 50 млн — Романо

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент идут переговоры между «горожанами» и французским грандом об условиях сделки. Подчёркивается, что сумма трансфера составит менее € 50 млн, которые «ПСЖ» запрашивал изначально.

Переход итальянца в «Манчестер Сити» по-прежнему зависит от того, покинет ли вратарь Эдерсон клуб нынешним летом. В услугах бразильского голкипера заинтересован «Галатасарай».

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Ноль уважения от «ПСЖ». Скандал с уходом Доннаруммы только раскручивается
