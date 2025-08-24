Тренер «Боруссии» Д Ковач: мы не заслужили победу в матче с «Санкт-Паули»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на результативную ничью в матче 1-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:3). По ходу встречи дортмундцы вели со счётом 3:1, но хозяева поля в концовке смогли уйти от поражения.

«Мы не были сосредоточены в той степени, в которой я бы хотел этого на протяжении этих 90 минут. Мы вели со счётом 3:1 и максимально использовали качества наших игроков в атакующей фазе. Но мы не приняли бой в той степени, в которой это следовало бы сделать в гостях у «Санкт-Паули». Именно поэтому мы должны быть довольны набранным очком.

Для меня в том эпизоде пенальти был, но виноват не только он [Филиппо Мане]. После этого мы пропустили ещё один гол с 18 метров, хотя у нас было достаточно игроков, чтобы отразить атаку, а мяч прошёл мимо наших футболистов. Сегодня мы не заслужили заработать более одного очка», — приводит слова Ковача официальный сайт «Боруссии» со ссылкой на Sky Sport Germany.