Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: крупная победа над «Пари НН» должна придать игрокам «Динамо» уверенности

Кирьяков: крупная победа над «Пари НН» должна придать игрокам «Динамо» уверенности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил победу московского «Динамо» над «Пари НН» (3:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«Я бы оценил игру «Динамо» с «Пари НН» на шестёрку. После неудачного старта нужна была победа. «Динамо» её добилось, но не без проблем. В первом тайме «Пари НН» действовал агрессивно. У них были моменты, чтобы сравнять счёт. Во втором тайме соперник подсел. Гол «Динамо» в начале предопределил исход матча. Всё сложилось неплохо для них. Крупная победа должна дать футболистам уверенность в себе и тренерском штабе. Но пока рано говорить о цельной игре у «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» одержало вторую победу под руководством Валерия Карпина в нынешнем сезоне РПЛ. Бело-голубые занимают промежуточное восьмое место в турнирной таблице чемпионата с восемью очками.

Материалы по теме
Карпин ярко прервал неудачную серию! «Динамо» забило нелепый победный гол. Видео
Видео
Карпин ярко прервал неудачную серию! «Динамо» забило нелепый победный гол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android