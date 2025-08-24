Кирьяков: крупная победа над «Пари НН» должна придать игрокам «Динамо» уверенности

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил победу московского «Динамо» над «Пари НН» (3:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

«Я бы оценил игру «Динамо» с «Пари НН» на шестёрку. После неудачного старта нужна была победа. «Динамо» её добилось, но не без проблем. В первом тайме «Пари НН» действовал агрессивно. У них были моменты, чтобы сравнять счёт. Во втором тайме соперник подсел. Гол «Динамо» в начале предопределил исход матча. Всё сложилось неплохо для них. Крупная победа должна дать футболистам уверенность в себе и тренерском штабе. Но пока рано говорить о цельной игре у «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» одержало вторую победу под руководством Валерия Карпина в нынешнем сезоне РПЛ. Бело-голубые занимают промежуточное восьмое место в турнирной таблице чемпионата с восемью очками.