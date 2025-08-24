Дмитрий Кириченко процитировал Сергея Галицкого на вопрос о клубе мечты

Бывший футболист сборной России, ныне главный тренер выступающего во Второй лиге ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко, высказался о своей тренерской карьере.

«Я не витаю в облаках и не мечтаю. Есть работа сегодня — работаю здесь. Завтра будет работа в Премьер-Лиге — буду работать там. Понятно, что хотелось бы тренировать российские топ-клубы, но это всё для красивого разговора. Мне очень понравилось выражение Сергея Николаевича Галицкого: «Я верю в кропотливый и ежедневный труд». Это хороший посыл всем людям», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

48-летний Кириченко возглавляет «Текстильщик» с апреля 2024 года. До переезда в Иваново специалист работал по большей части на ассистентских должностях в российских и некоторых зарубежных клубах.