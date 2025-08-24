Скидки
21:45 Мск
Арсен Адамов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Динамо» Мх

Арсен Адамов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Динамо» Мх
Комментарии

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о крупной победе своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Тяжело входили в игру. В этом сезоне очень плохо начинаем первые таймы. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме перестроились и начали владеть инициативой, реализовали свои моменты и заслуженно выиграли», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент команда с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России с девятью очками, в следующем своём матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом» 26 августа в рамках Фонбет Кубка России.

