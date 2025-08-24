Арсен Адамов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Динамо» Мх

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о крупной победе своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).

«Тяжело входили в игру. В этом сезоне очень плохо начинаем первые таймы. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме перестроились и начали владеть инициативой, реализовали свои моменты и заслуженно выиграли», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент команда с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России с девятью очками, в следующем своём матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом» 26 августа в рамках Фонбет Кубка России.