Арсен Адамов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Динамо» Мх
Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о крупной победе своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«Тяжело входили в игру. В этом сезоне очень плохо начинаем первые таймы. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме перестроились и начали владеть инициативой, реализовали свои моменты и заслуженно выиграли», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
На данный момент команда с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России с девятью очками, в следующем своём матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом» 26 августа в рамках Фонбет Кубка России.
