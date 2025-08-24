«Его вклад в атаке был скромным». Президент «Сьона» ответил Антону Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на слова экс-полузащитника команды Антона Миранчука. Ранее глава швейцарского клуба заявил, что россиянин был удивлён тем, что в местном чемпионате необходимо совершать много беговой работы. Миранчук ответил на это, что он не испытывал проблем в «Сьоне» по части пробега с мячом.

«Как я отношусь к реакции Миранчука на мои слова? Антон — очень техничный футболист, хотя и не является физическим монстром. Со временем он стал больше работать без мяча. В «Динамо» я желаю ему стать определяющим игроком — с голами и результативными передачами.

Его период в «Сьоне» можно охарактеризовать как серьёзную, но непростую адаптацию. Это был его первый опыт вне России, и он столкнулся с более жёстким и динамичным чемпионатом. Его вклад в атаке был скромным — два гола и три передачи, но он внёс стабильность в коллектив и помог развитию командной игры.

Антон не стал лидером статистики, однако привнёс опыт, интеллект и качество в игру нашей команды. Его переход в «Динамо» символизирует признание его ценности и завершение швейцарского этапа карьеры, который оказался неоднозначным, но важным и структурирующим», — приводит слова Константина Sport24.

Полузащитник присоединился к «Сьону» осенью 2024 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

