Из-за закрытия аэропорта Пулково «Ленинградец» проедет 1 тыс. км на автобусе до Иванова

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит рассказал, что команда не смогла вылететь в Иваново на матч Leon-Второй лиги с ивановским «Текстильщиком» из-за закрытия аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

«Логистика получается отличной в кавычках. Команда просидела весь день в аэропорту, а с утра на автобусах едем до Иваново. Это порядка тысячи километров. Но мы всё понимаем. Надо потерпеть. Конечно, было бы логичнее перенести игру на другой день. Точно можно было бы его найти. Но раз лига и принимающая сторона приняли такое решение, мы живём в рамках регламента. Доедем, сыграем и вернёмся назад. Мы живём от игры к игре. Пулково не так часто, но закрывается из-за угроз с неба. Если будут сложности, то есть поезда и автобусы. В крайнем случае — отмена или перенос матча. Команда и лига к этому готовы», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Текстильщик» и «Ленинградец» выступают в подгруппе «Золото» Второй лиги.