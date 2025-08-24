Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма, за которую «Манчестер Сити» готов продать Савио в «Тоттенхэм»

Стала известна сумма, за которую «Манчестер Сити» готов продать Савио в «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» по-прежнему предпринимает попытки осуществить трансфер крайнего нападающего «Манчестер Сити» Савио. «Шпоры» готовы заплатить более € 70 млн за переход футболиста, однако «горожане» хотят больше € 80 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Манчестер Сити» блокировал сделку по трансферу Савио всё лето, поскольку в клубе считают, что даже крупная продажа может оказаться ошибкой из-за высокого потолка возможной стоимости 21-летнего футболиста.

Савио стал футболистом «Манчестер Сити» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

