Видеообзор разгромной победы «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ

Вчера, 23 августа, в Санкт-Петербурге состоялся матч 6-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» крупно обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0.

Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Андрей Мостовой (с пенальти), Густаво Мантуан, Юрий Горшков и Максим Глушенков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео всех забитых мячей в этой встрече:

Видео доступно в социальных сетях «Зенита». Права на него принадлежат РФС.

«Зенит» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести игр, однако у ближайших преследователей — «Балтики» и «Крыльев Советов» — на один матч меньше. «Динамо» из Махачкалы идёт на 13-й строчке в зоне стыковых матчей с пятью очками.