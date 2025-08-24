Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ

Видеообзор разгромной победы «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ
Комментарии

Вчера, 23 августа, в Санкт-Петербурге состоялся матч 6-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» крупно обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Андрей Мостовой (с пенальти), Густаво Мантуан, Юрий Горшков и Максим Глушенков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео всех забитых мячей в этой встрече:

Видео доступно в социальных сетях «Зенита». Права на него принадлежат РФС.

«Зенит» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести игр, однако у ближайших преследователей — «Балтики» и «Крыльев Советов» — на один матч меньше. «Динамо» из Махачкалы идёт на 13-й строчке в зоне стыковых матчей с пятью очками.

Материалы по теме
Арсен Адамов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android