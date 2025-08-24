Видеообзор разгромной победы «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ
Вчера, 23 августа, в Санкт-Петербурге состоялся матч 6-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» крупно обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Андрей Мостовой (с пенальти), Густаво Мантуан, Юрий Горшков и Максим Глушенков.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео всех забитых мячей в этой встрече:
Видео доступно в социальных сетях «Зенита». Права на него принадлежат РФС.
«Зенит» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести игр, однако у ближайших преследователей — «Балтики» и «Крыльев Советов» — на один матч меньше. «Динамо» из Махачкалы идёт на 13-й строчке в зоне стыковых матчей с пятью очками.
