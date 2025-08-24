Два футболиста «Челси» переходят в дортмундскую «Боруссию» — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» достигла полного соглашения с «Челси» о переходе футболистов Карни Чуквуэмеки и Аарона Ансельмино. Также «шмели» устно договорились с самими игроками, которые должны вылететь в Германию сегодня, 24 августа. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Чуквуэмека перейдёт в «Боруссию» на постоянной основе. Ансельмино будет арендован без возможности выкупа.

Чуквуэмека провёл в аренде в «Боруссии» вторую часть минувшего сезона. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Первую часть прошедшего сезона Ансельмино провёл в аренде в «Бока Хуниорс».

Сколько стоят молодые футболисты: