Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» сообщил о новой травме Неймара, игрок может пропустить ближайшие матчи сборной

«Сантос» сообщил о новой травме Неймара, игрок может пропустить ближайшие матчи сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар из-за травмы может пропустить ближайшие матчи сборной Бразилии. Об этом сообщает O Globo.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четверг футболист пожаловался на повреждение во время тренировки, указывая на боль, возникающую при ходьбе. После этого он занимался только индивидуально в спортзале. Клуб уже сообщил национальной команде о состоянии игрока. Неймар может пройти повторное медицинское обследование, находясь в расположении сборной, но это маловероятно. В ближайшее время главный тренер «селесао» Карло Анчелотти огласит заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Напомним, Неймар не играл за национальную команду с октября 2023 года.

Сборная Бразилии в рамках отбора на мировое первенство сыграет с Чили 5 сентября и с Боливией 10 сентября.

Материалы по теме
Фото
Болельщики «Сантоса» ворвались на базу команды и угрожали Неймару и другим футболистам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android