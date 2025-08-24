Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Экс-игрок «Ростова» Кириченко: Карпин требовал жёстче со своих футболистов, чем Альба

Бывший футболист сборной России и «Ростова», ныне главный тренер выступающего во Второй лиге ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко сравнил действующего главного тренера ростовчан Джонатана Альбу с предыдущим наставником команды Валерием Карпиным.

«Понятно, что сейчас тренирует Альба, который играл большую роль в штабе Карпина. Он вёл аналитическую и тактическую работу. Скажем так, Валерий Георгиевич жёстче требовал со своих футболистов, чем Альба», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Валерий Карпин тренировал «Ростов» с 2017 по 2025 год с небольшим перерывом в 2021-м. На данный момент, помимо сборной России, специалист возглавляет московское «Динамо».

