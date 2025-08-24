Де Брёйне лаконично отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Наполи»
Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне отреагировал на свой дебют в официальных матчах за итальянский клуб, который состоялся в игре 1-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:0). В этой встрече бельгийский хавбек отметился забитым мячом.
Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 17' 0:2 Де Брёйне – 57'
Удаления: Коне – 79' / нет
«Отличное начало!» — написал Де Брёйне в своём аккаунте в социальной сети.
34-летний полузащитник стал самым возрастным дебютантом-автором гола «Наполи» в Серии А в XXI веке.
Нынешним летом Де Брёйне покинул «Манчестер Сити», за который выступал с 2015 года, после чего присоединился к «Наполи» в качестве свободного агента. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
