Де Брёйне лаконично отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне отреагировал на свой дебют в официальных матчах за итальянский клуб, который состоялся в игре 1-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:0). В этой встрече бельгийский хавбек отметился забитым мячом.

«Отличное начало!» — написал Де Брёйне в своём аккаунте в социальной сети.

34-летний полузащитник стал самым возрастным дебютантом-автором гола «Наполи» в Серии А в XXI веке.

Нынешним летом Де Брёйне покинул «Манчестер Сити», за который выступал с 2015 года, после чего присоединился к «Наполи» в качестве свободного агента. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

